ظريف يزور مرقد السيدة زينب (س) في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي توجه صباح اليوم الثلاثاء على رأس وفد الى دمشق.

وتوجه ظريف والوفد الذي معه فور وصولهم الى مرقد السيدة زينب (س) في دمشق./انتهى/.