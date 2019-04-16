لجنة الامن القومي ستتفقد محطة بوشهر النووية وإجراءات تشييد محطتين جديدتين

وفقا لإعلان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني حشمت الله فلاحت بيشه لمراسل وكالة مهر للأنباء، ستقوم هذه اللجنة عن قريب بزيارة تفقدية لمدينة بوشهر جنوبي ايران.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة أولا تفقد محطة بوشهر الكهروذرية (النووية) في إطار اعداد تقرير الاشراف على هذه المحطة.

وفي أشارة الى إجراءات جديدة تخذ فيما يتعلق بمحطتين جديدتين في بوشهر، قال رئيس لجنة الامن القومي: عقدت ايران وروسيا اتفاقا لإنشاء محطتين نوويتين في بوشهر، ومن المقرر أن تتم زيارة لتفقد الامور وآخر الاجراءات المتخذة لتشييد هاتين المحطتين.

وحول موعد الزيارة قال فلاحت بيشه: حاليا يتصدر جدول اعمال لجنة الامن القومي دراسة عدة مشاريع لمواجهة القرارات الامريكية بالمثل، وستتم الزيارة بعد انهاء هذه الدراسات./انتهى/.