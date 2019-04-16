مواطنو إقليم كردستان العراق يحصلون على تاشيرة دخول الاراضي الايرانية عبر البريد

وقال مدير دائرة بريد مدينة اربيل في اقليم كردستان العراق "طه مصطفي"انه تم الاتفاق مع قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في اربيل علي ان يتم تقديم طلبات الحصول علي تاشيرة دخول ايران عن طريق دوائر البريد التابعة لوزارة النقل ابتدأ من الشهر القادم .

واضاف سيقوم المواطن بتقديم طلبه الى اقرب دائرة بريد ومن ثم ستقوم الدائرة وبصورة انية (اون لاين) بالارتباط مع القنصلية الايرانية في اربيل التي ستقوم بدورها اصدار التاشيرة مبينا ان مدينة اربيل يوجد فيها 43 مركزا للبريد.

واشار مصطفي الى الخدمات الاخري التي تقدمها القنصلية الايرانية في اربيل، وقال ان المواطنين الراغبين للعلاج في الجمهورية الاسلامية بامكانهم عن طريق القنصلية التعرف علي المراكز الطبية في ايران والتي ستقوم باعطائهم بطاقة خاصة بهذا الشان.

يذكر انه وبعد تصفير رسوم تاشيرة دخول الاراضي الايرانية لمواطني العراق شهد السفر الي ايران زيادة ملحوظة ./انتهى/