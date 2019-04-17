الحرس الثوري جزء أصيل من الدولة الايرانية يتحدى المشروع الصهيوني

وكالة مهر للأنباء - محمد فاطمي زاده: أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، اليمين أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا ووزيرة جدداً إلى الحكومة مع بقاء 5 وزراء سابقين فقط في مناصبهم.

ومن جانب آخر حقق حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية للكيان الصهيوني، حيث كُلّف بتشكيل حكومة جديدة.

في هذا الاطار أجرت وكالة مهر للأنباء مقابلة مع العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس "محمود الزهار".

اليكم نص المقابلة:

س: ما هو رايكم بشان تاثير الانتخابات في الكيان الصهيوني على التطورات الامنية في قطاع غزة في المستقبل؟

اولا من المتوقع ان هؤلاء في طبيعتهم العدوان. اذا أحصينا حجم الاعتداءات وحجم الحروب في السنوات العشر الاخيرة (اربع حروب) ولذلك لا نستبعدا ابدا أن تكون هناك بيننا وبينهم معركة قادمة خصوصاً أن هؤلاء الناس رسخوا وجودهم خلال اربع سنوات على الأقل وبالتالي لا يحشون أي نتيجة انتخابية حتى لو كانت فيها هزيمة لهم سواء هزيمة كلية أو جزئية وبالتالي نحن لا نأمن شرهم لكن اعتقد انه في الفترة القادمة يعني فترة تشكيل الائتلاف غير وارد أن يكون فيها أي عدوان.



س: ما هو رايكم حول انجاز الاسرى الفلسطينيين في سجون المحتلين؟

هذا امتياز مهم لان هذا يمس حياتهم اليومية وعاداتهم واتصالاتهم باهلهم. نحن في مجلس التشريع باركنا هذه الخطوة وشجعناها ونحن نقف معهم ان شاء الله بكل وسيلة من الوسائل حتى نحقق هذه الغاية وهي أن يعيشوا اسرانا حياة طبيعية وليست كما كانت في السابق في سجن معزول و غير متصل باهله لا يعرف احد اخبارهم.

س: ما هو تأثير تشكيل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية على شق الصفوف الداخلية الفلسطينية؟

طبعا هذه تؤكد ان هذه السلطة ليست سلطة الشعب الفلسطيني ولا تمثله فسخت الضفة عن غزة وقبل ذلك فسخت الارض المحتلة عن القضية الفلسطينية وهو في الحقيقة مشروع خيانة كبير بدأ باتفاقيات أوسلو وانتهى بهذه الحكومة الجديدة التي ترسخ انها حكومة فقط للضفة الغربية على كانتونات وليس حتى على الضفة الغربية بل على مناطق منعزلة عن بعضها.



4. كيف ترى مسار تنفيذ مشروع ما يسمى ب"صفقة القرن" وهل يمكن مواجهتها فلسطينيا ؟

اذا نحن رفضنا هذه الصفقة سنتنهي القصة. لانهم يريدون حل مشكلة غزة. يعني الضفة الغربية ليست عندهم مشكلة. والارض المحتلة منذ عام 1948 ليست مشكلة والمخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان ليست مشكلة. المشكلة في غزة التي بيدها سلاح وهي التي تستطيع ان تفضل هذا المشروع واذا رفضت الغزة هذه الصفقة بالتاكيد لن تمر ان شاء الله.



5. ما هي اسباب وتبعات تصنيف الحرس الثوري الايراني "منظمة ارهابية" من قبل الادارة الامريكية؟

طبعا بالنسبة لنا كل المصطلحات التي اخترعتها امريكا ومنها مصطلح "المنظمات الارهابية " مرفوضة. يعني ما من منظمة او دولة او جهة او فرد فرضت عليها امريكا والكيان الاسرائيلي لفظ الارهاب فهي باطلة. وبالتالي الحرس الثوري جزء من الدولة وهل يمكن اعتبار الدولة الايرانية دولة الارهاب؟ واذا هي دولة الارهاب لماذا اتفقت معها الادارة الامريكية السابقة خلال المفاوضات النووية؟ هذه كلها اكاذيب وكلها لارضاء الكيان الاسرائيلي وعلى ارض الواقع ليس لها أهمية و اعتقد ان العالم حتى جزء من العالم الغربي لا يقبل بهذه الاشياء وهناك دول قالت أنها لن تعتبر الحرس الثوري "منظمة ارهابية" وهو جزء من الدولة الايرانية وهو جزء أصيل تحدى المشروع الصهيوني في المنطقة.



