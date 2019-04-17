روحاني: قائد الثورة أمر بالاستعانة بصندوق التنمية لتعويض منكوبي السيول

وأفادت وكالة مهر للأنبا إن الرئيس الايراني حسن روحاني أشار خلال اجتماع الحكومة اليوم إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها المناطق المنكوبة بالسيول وإقامة عدد كبير من السكان المهجربن بفعل السيول في الخيام وغيرها، داعياً الحكومة إلى تعويض خسائر السيول بأسرع وقت ممكن والمساهمة في رفع المشقات التي رمى بها السيل على المواطنين.

ونوه روحاني إلى إن الحكومة والجيش الهلال الأحمر هب لمساعدة مناطق السيول بهمة عالية، مشيراً إلى إن بعض المناطق لم تداهمها السيول بسبب المشاريع المائية التي أقيمت فيها سابقاً مشدداً على متابعة العمل الجاد لتحصين جميع المناطق في إيران.

وأردف روحاني إن إن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي أوصى شفاهياً بالاستعانة بصندوق التنمية الوطنية لتعويض خسائر منكوبي السيول.

وأضاف روحاني إن خسائر السيول وصلت إلى 40 ألف مليار تومان في مختلف القطاعات المختلفة حتى الآن، منيباً بالحكومة السعي لتعويض هذه الخسائر بمختلف الامكانيات ومشاركة الأهالي، والاستعانة بصندوق التنمية عند العجز. /انتهى/.