السيول تلحق خسائر بآثار كرمانشاه التاريخية تقدّر 20 مليار تومان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية في كرمانشاه اميد قادري صرح بأن السيول ألحقت خسائر بآثار كرمانشاه التاريخية تقدّر 20 مليار تومان، مشدداً على أن أولوية عمل المنظمة حالياً هي الحفاظ على الآثار التايخية القيمة.

وأضاف قادري إن عددا من المواقع الأثرية تضررت أثر السيول الأخيرة وهي: "بل كوجه" و "بل جهر" و "طاق غري" و "عمارة خسرو" و "بيت ساري اصلان التاريخي" و "نهر قناة مياه قصر شيرين" و "سقف المسجد التاريخي" و مقبرة ابودجانه دالاهو".

وأردف المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية في كرمانشاه إن الخسائر لم تتوقف على المواقع الأثرية بل لحقت ايضاً بالتجهيزات السياحية بمقدار 12 مليار تومان. /انتهى/