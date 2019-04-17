إضافة خط الى خطوط النقل البحري بين ايران وعمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفدا تجاريا يتشكل من 120 شخصا التقى أمس الثلاثاء في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية في عمان بالسفير الايراني نوري شاهرودي.

وحضر في هذا اللقاء عدد من المستشارين الاقتصاديين والتجاريين في السفارة الايرانية بعمان، وأكد شاهرودي أنه لا توجد أي مشكلة تعرقل علاقات طهران ومسقط على كافة المستويات، مشيرا الى حضور اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين في عمان، حيث ستقوم بمناورات مشتركة في غضون الايام القادمة.

كما وأشار الى أواصر العلاقات المتجذرة التي تربط ايران وعمان في المجال الثقافي والاجتماعي والتسهيلات التي وضعت لدخول المواطنين الايرانيين الى عمان عبر تخفيض اسعار التأشيرة ورفع التأشيرة لدخول المواطنين العمانيين الى ايران.

وتابع السفير الايراني في عمان: من الاجراءات الاخرى لتوسيع نطاق التردد بين البلدين هو زيادة عدد الرحلات الجوية من 20 رحلة اسبوعيا حتى 48 رحلة، اضافة الى زيادة عدد خطوط النقل البحري، إذ سيتم اضافة خط جديد خلال الاسبوعين القادمين.

وأوضح: أن طاقة السوق العمانية لا تختصر على خمسة ملايين بل انها تعادل 500 مليون نظرا لأنها تشكل معبرا تجاريا يصل مداه حتى افريقيا الجنوبية.

وفي اشارة الى حجم التجارة بين ايران وعمان قال: في الاشهر الـ11 الاولى من العام الايراني الماضي (نيسان2018 –فراير 2019) وصلت نسبة التبادل التجاري الى700 مليون دولار، ونتطلع الى رفع هذه النسبة الى مليار دولار عن قريب.

والجدير بالذكر أن هذا الوفد يعد اكبر وفد تجاري ايراني زار عمان خلال العامين الاخيرين./انتهى/