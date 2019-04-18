  1. إيران
١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٠:٠٧

قاسم سليماني: القوات المسلحة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب

قاسم سليماني: القوات المسلحة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب

أكد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ان القوات المسلحة الايرانية تبذل كا ما في وسعها لتقديم الخدمة ومساعدة الشعب.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان اللواء سليماني وأثناء زيارته الى مدينة "شادكان" المنكوبة بالسيول صرحر للصحفيين: أينما احتاجت القوات المسلحة الى تعاون ومساعدة الشعب مد ابناء الشعب الايراني يد المساعدة وقدم تضحيات. 

واضاف ان اليوم يحتاج الشعب الى المساعدة فقامت القوات المسلحة بمساعدته وتبذل كل ما في وسعها لتقديم الشعب الخدمات اللازمة.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء وصل سليماني الى مدينة آبادان (جنوب غرب البلاد) صباح اليوم في زيارة من اجل دراسة الاوضاع واحتمال تدفق السيول الى المدينة حيث تفقد طريق ىبادان-ماهشهر المعرّض للسيل.

ورافق اللواء سليماني خلال زيارته الى آبادان الى آبادان قائد الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وذلك لتنفيذ عملية هندسة مشتركة بين البلدين من اجل انقاذ طريق آبادان - ماهشهر المعرض لخطر السيول./انتهى/

رمز الخبر 1893921

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