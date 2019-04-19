مندوب الاتحاد الأوروبي في الشان الافغاني يلتقي مسؤولين في الخارجية الايرانية

وخلال زيارته الى طهران لاجراء مشاورات سياسية حول افغانستان التقى كوبيا امس الخميس مع وكيل الخارجية الايرانية مرتضى سرمدي ومساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومدير عام شؤون غرب اسيا في الخارجية موسوي.

واشار الجانب الايراني في اللقاءات الى ان السلام يعد مطلبا عاما للشعب الافغاني كله واكد ضرورة الاهتمام بالدور الاساس للدستور الافغانستاني في جميع المفاوضات ومبدا محادثات السلام بين الاطراف الافغانية، مشددا على اهمية الحفاظ على منجزات الشعب الافغاني التي تحققت خلال الاعوام الـ 18 الاخيرة.

من جانبه اكد كوبيا خلال القاءات على التوجهات المشتركة الكثيرة بين مواقف واراء الاتحاد الاوروبي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لارساء السلام في افغانستان، معلنا استعداد الاتحاد للتعاون مع طهران في سياق حفظ وتعزيز السلام في افغانستان./انتهى/