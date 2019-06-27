إيران تؤكد دعمها للسلام في افغانستان وترفض اتهامات بومبيو الفارغة و

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وبهذا الصدد اصدرت السفارة الايرانية في كابول بيانا توضيحيا لاطلاع الشعب الافغاني جاء في جانب منه ان السلام مطلب عام للمجتمع الافغاني وان اي آلية لتحقيق هذا الامل القديم تتفق عليه الحكومة والتيارات السياسية والشعب الافغاني ستحظى بالدعم التام من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/