"عمران خان" يصل الى مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الطائرة التي أقلت عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، حطت عصر اليوم على ارض مطار الشهيد هاشمي نجاد.

وكان في استقبال عمران خان والوفد المرافق له، محافظ خراسان الرضوية وبعض المسؤولين المحليين.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في هذه الزيارة الهامة، اسد عمر وزير الاقتصاد والمالية، وشيرين مزاري الوزيرة الاتحادية لحقوق الانسان، وفهميده ميرزا وزير الدولة الاتحادية في شؤون الولايات، وسيد علي حيدر زيدي الوزير الاتحاد للشؤون البحرية، وسيد ذوالفقار بخاري كبير مستشاري رئيس الوزراء في شؤون الباكستانيين المقيمين خارج البلاد، وعبدالرزاق داود كبير مستشاري رئيس الوزراء في الشؤون التجارلاية والصناعية./انتهى/