الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الأزمات ترسل مساعدات إلى المناطق الإيرانية المنكوبة بالفيضانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بناءً على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، فإن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الأزمات أرسلت شحنة إلى إيران بأكثر من 32 طناً من المساعدات الإنسانية إلى إيران. شملت هذه المساعدات 500 خيمة و 3300 بطانية ولوازم الإسعافات الأولية. وتم إرسال أول سفينة شحن إلى مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد يوم الأربعاء.

وكانت اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية انه بتوجيه من رئيس الوزراء، عمران خان، تم ارسال طائرتين من طراز سي-130 فورا محملتين بالمساعدات الانسانية الى منكوبي السيول في ايران.

والهدف من ارسال المساعدات الانسانية الباكستانية، هو توفير الاحتياجات العاجلة للمواطنين في المناطق المنكوبة بالسيول وخاصة في محافظتي خوزستان ولرستان.

بدورها اعربت وزارة الخارجية الايرانية عن تقديرها لنظيرتها الباكستانية، واكدت ان ايران وباكستان تربطهما اواصر وثيقة وتاريخ مشترك، وكلاهما وقفا الى جانب البلد الآخر دوما في الاوقات الصعبة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد اعرب في برقية يوم الاحد الماضي عن أسفه لوقوع السيول في ايران، معربا عن تعاطفه مع المنكوبين بالسيول.

واضاف عمران خان: ستبذل باكستان قصارى جهدها لمساعدة المتضررين بالسيول في ايران.

وفي الأيام الأخيرة، أطلقت الجهات السياسية والدينية في باكستان مبادرة انسانية لجمع المساعدات من داخل وخارج البلاد لمنكوبي السيول في ايران.

كما اعلن العلامة "راجا ناصر عباس جعفري" زعيم حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان، ان تقديم المساعدات الى منكوبي السيول في ايران يعتبر واجبا شرعيا على كل باكستان، داعيا المواطنين في داخل وخارج باكستان الى تقديم مساعداتهم في هذا المجال./انتهى/