قائد الثورة الإسلامية يعيّن اللواء سلامي قائدا للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية أعرب في الحكم الذي أصدره بعد ظهر اليوم الاحد، عن شكره للخدمات الثمينة والقيمة التي قدمها اللواء محمد علي جعفري في قيادة حرس الثورة الاسلامية، وعين في هذا الحكم، العميد حسين سلامي قائداً عاماً لحرس الثورة الاسلامية بعد ترقيته الى رتبة لواء.

وأوضح سماحته في هذا الحكم، أنه يتوقع زيادة تعزيز الامكانيات والقدرات الشاملة والجاهزية في جميع أقسام حرس الثورة الاسلامية والمضي بخطوات كبيرة نحو التكامل.

وفي حكم آخر عين سماحته اللواء محمد علي جعفري مسؤولاً في مقر بقية الله الاعظم (عج) للشؤون الثقافية والاجتماعية./انتهى/