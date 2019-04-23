نواب البرلمان الإيراني: تعيين "سلامي" قائدا عاما للحرس رسالة واضحة للاستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أكثر من 200 نائب في البرلمان الايراني أصدروا بيانا هنأ فيه اللواء حسين سلامي بعد تعيينه قائدا عاما للحرس الثوري خلفا للواء محمد علي جعفري.

كما شكر الموقعون على البيان اللواء محمد علي جعفري القائد العام السابق للحرس الثوري على جهود التي بذلها خلال فترة تواجده في قيادة الحرس الثوري.

يذكر أن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عين الأحد اللواء حسين سلامي قائدا عاما لقوات حرس الثورة الاسلامية.

وفي حكم آخر عين سماحته اللواء محمد علي جعفري مسؤولاً في مقر بقية الله الاعظم (عج) للشؤون الثقافية والاجتماعية./انتهى/