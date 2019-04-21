ظريف يهنئ اللواء سلامي بتعيينه قائداً للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن موقع وزارة الخارجية ان ظريف بعث برسالة الى اللواء سلامي، اليوم الأحد، هنأه فيها بتعيينه قائداً لحرس الثورة الإسلامية، في يوم النصف من شعبان، متمنياً له التوفيق، في هذه المسؤولية الكبيرة".

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عين حسين سلامي قائدا جديدا للحرس الثوري اليوم الأحد رافعاً رتبته الى اللواء، وذلك بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة تلك القوة العسكرية منظمة إرهابية.

ووفقا لوكالة مهر أصدر قائد الثورة بيانا جاء فيه: نظرا للضرورة في تغيير المناصب في قيادة حرس الثورة الإسلامية، ولخدمة اللواء محمد علي جعفري، على مدى السنوات العشر السابقة، فقد تم منحك رتبة اللواء، وتعيينك قائدا لحرس الثورة ".

واضاف: "تقديرا لخدمات اللواء محمد علي جعفري الجليلة على مدى العشر سنوات السابقة، ورغبتي بأن يكون حاضرا في ميدان الثقافة والحرب الناعمة، فقد منحناه مسؤولية إدارة مقر "بقية الله" الثقافي الاجتماعي./انتهى/