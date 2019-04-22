الرئيس روحاني يهنئ القائد العام الجديد للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عين أمس الأحد اللواء حسين سلامي قائدا عاما لقوات حرس الثورة الاسلامية.

وفي حكم آخر عين سماحته اللواء محمد علي جعفري مسؤولاً في مقر بقية الله الاعظم (عج) للشؤون الثقافية والاجتماعية.

وتوالت ردود الفعل الداخلية على هذا الحدث حيث بادر العديد من المسؤولين بالتهنئة والتبريك للواء سلامي وكان آخر برقية للرئيس روحاني يهنئ فيها سلامي على منصبه الجديد ويتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

كما شكر الرئيس روحاني اللواء محمد علي جعفري على مساعيه التي قدمها للبلاد اثناء فترة تواجده في منصب القيادة العامة للحرس الثوري الايراني./انتهى/