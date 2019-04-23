قائد الثورة الإسلامية يمنح رتبة لواء الى القائد الجديد للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، منح رتبة لواء الى القائد الجديد للحرس الثوري العميد حسين سلامي في مراسم اقيمت أمس الاثنين بحضور كبار القادة العسكريين.

واعرب قائد الثورة الإسلامية في هذه المراسم، عن أمله ، في ان يتمكن اللواء سلامي في المضي قدما في اداء مسؤوليته الجديدة، من خلال الابداعات والروح المعنوية العالية.

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية اصدر قرارا يوم الاحد عين بموجبه نائب قائد الحرس الثوري العميد حسين سلامي قائد جديدا للحرس الثوري خلفا للواء محمد علي جعفري الذي تولى المنصب منذ عام 2007.

كما اصدر قائد الثورة قراراً اخر عيّن بموجبه اللواء محمد علي جعفري مسؤولا لمقر "بقية الله الاعظم" الثقافي الاجتماعي. /انتهى/.