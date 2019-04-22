الرئيس الإيراني والباكستاني يصدران بيانا مشتركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، اليوم الإثنين، أصدر بيانا مشتركا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأكدا خلاله على ضرورة تنفيذ الإتفاق النووي من قبل كافة الدول على وجه السرعة، ووجها الأجهزة المعنية والوزرات في إيران وباكستان لاتخاذ الآليات اللازمة من أجل النهوض بالنشاطات الإقتصادية الى أقصى حد.

وجاء في البيان: "إذ یؤكد الجانبان على التضامن التاریخی والثقافی والدینی والحضاری للبلدین والشعبین الإیرانی والباكستانی الجارین والمسلمین ونظرا للإرادة المتوفرة لدى المسؤولین الرفیعین للبلدین فی النهوض بالعلاقات الثنائیة في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، یشددان على أهمیة توثیق العلاقات الثنائیة القائمة على أساس المبادئ الوطنیة والحفاظ على وحدة الأراضی والإحترام المتبادل للسیادة الوطنیة للبلدین؛ متطلعین الى التنفیذ السریع للتفاهمات والمواثیق المبرمة بین البلدین بوصفها خطوة عملیة لتحقیق هذا الهدف. ویؤكد الطرفان على أن الحدود المشتركة بین البلدین، یجب أن تكون حدود سلام وصداقة، مشددین على ضرورة تعزیز التعاون وتبادل الآراء المستمر بین المسؤولین السیاسیین والعسكریین والأمنیین للبلدین بهدف مواجهة التهدیدات كالارهاب وتهریب المخدرات والبشر، واخذ الرهائن، وغسیل الأموال، والخطف".

وتقرر اجراء الجولة العاشرة من محادثات اللجنة الأمنیة الخاصة بین وزارتی الداخلیة في البلدین في شهر مایو/أیار المقبل في إسلام آباد بهدف مناقشة التفاصیل.