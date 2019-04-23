البرلمان الإيراني يضع القيادة المركزية الأمريكية على قائمة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن البرلمان الايراني صادق اليوم على المادة 10 من مشروع التعامل بالمثل في مقابل ادراج اميركا حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الارهابية.

وبناء على ما صادق عليه نواب مجلس الشورى الاسلامي، فقد تم تكليف منظمة التخطيط والميزانية في ايران بإدراج الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القانون في الميزانية السنوية للاجهزة المعنية بتنفيذ هذا القانون.

كما صادق نواب البرلمان على المادة 11 من هذا المشروع، والذي يتم بموجبه تكليف الحكومة وكل الاجهزة المشمولة بهذا القانون، بتقديم تقرير الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، مرة كل اربعة اشهر، بشأن أدائها في مواجهة الاجراءات الاميركية.

وصادق نواب مجلس الشورى الاسلامي كذلك على المادة 12 من هذا المشروع، والذي يكلف وزارة الامن وسائر الاجهزة الامنية بكشف اسماء المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار (القرار الاميركي ضد الحرس الثوري) وتقديمها الى السلطة القضائية لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم./انتهى/