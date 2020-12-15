أمريكا تدرج حركة "سرايا المختار" البحرينية في لائحة "الارهاب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الولايات المتحدة صنفت حركة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة "إرهابية" عالمية وزعمت إنها تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أميركيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

جدير بالذكر أن السلطات في البحرين، صنفت "سرايا المختار" ، كتنظيم إرهابي، في مارس 2012.

المصدر: وكالات

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