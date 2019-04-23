الهند تعلن انها ستواصل المشاورات بشأن النفط الايراني

أعلنت وزارة خارجية الهند ان هذا البلد مستعد للوضع الجديد في إعلان وقف اميركا تمديد اعفائها من الحظر النفطي على ايران، الا انها اكدت انها ستواصل المشاورات مع اميركا في هذا المجال.

وفي موقفها الرسمي تعليقا على اعلان اميركا بأنها تنوي تصفير صادرات النفط الايرانية، ذكرت الخارجية الهندية انها نيودلهي اتخذت الاستعدادات اللازمة لهذا الموضوع.

والهند هي واحدة من 8 دول أعفتها اميركا مؤقتا من الحظر النفطي المفروض على ايران، وقد أعلنت الادارة الاميركية يوم الاثنين انها لن تمدد الاعفاء من الحظر النفطي.

وأعلن المسؤولون الاميركان انهم ومن خلال وقف تمديد الاعفاء من الحظر لموردي النفط الايراني، بصدد تصفير صادرات النفط الايرانية.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الهندية ردا على الاجراء الاميركي ضد الصادرات النفطية الايرانية، جاء فيه ان الحكومة (الهندية) اطلع على بيان حكومة الولايات المتحدة الاميركية بشأن وقف اصدار الاعفاء لجميع زبائن النفط الخام الايراني. ونحن مستعدون بشكل كاف لمعالجة تأثير هذا القرار، وقد أصدرت وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية بيانا في هذا المجال.

وأردفت الخارجية الهندية، ان حكومة (الهند) تواصل عملها مع الدول الشريكة لها بما فيها الولايات المتحدة الاميركية، لبحث جميع السبل الممكنة لصيانة مصالحها المشروعة في الطاقة والاقتصاد.