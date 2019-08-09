  1. إيران
٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣

قصة التجسس الاميركية على ايران تكشفها نيويورك تايمز

قصة التجسس الاميركية على ايران تكشفها نيويورك تايمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية انه بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي والحظر الذي فرض على ايران بذلت اميركا جهودا مضنية في سبيل التجسس على ايران والحصول على معلومات بشأن مبيعات النفط الايراني.

وذكر تقرير صحيفة نيويورك تايمز : أن ايران وخلال الشهر الماضي اعلنت الكشف عن خلية جاسوسية وقامت باعتقال اكثر من 17 شخصا وجهت اليهم الاتهام بالتجسس لصالح المخابرات المركزية الاميركية (سي آي اي) وحكم بعضهم بالاعدام.

وتابعت الصحيفة: ان الحكومة الايرانية لم توضح بشأن اهداف العملية التجسسية التي جرت لكن ظهر بشكل واضح بان العملية كانت تخفي وراءها مساعي واشنطن من اجل جمع المعلومات بشأن بيع النفط الايراني.

ونقلت الصحيفة الاميركية عن لقاءات لها مع مسؤولين اميركيين اكدوا لها بان صناعة النفط الايرانية هي واحدة من الموضوعات المغرية بالنسبة لأميركا ومنظماتها الاستخباراتية.

رمز الخبر 1896964

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