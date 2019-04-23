ضبط أسلحة وذخائر أمريكية وإسرائيلية في القنيطرة السورية

وبحسب "سانا"، عثرت الأجهزة السورية المختصة خلال عمليات التمشيط على "كميات من الأسلحة والذخيرة بعضها أمريكي وإسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت الوكالة أن من بين المضبوطات كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة بعضها أمريكي وإسرائيلي.

وأشارت إلى أن المضبوطات احتوت على "رشاشات متوسطة عيار 37 مم و23 مم و14.5 مم و ذخيرة قاذف مضاد للدروع وذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات والألغام غربي الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائي "الثريا" وجهاز بث أنترنت فضائي غربي الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية "غرف عمليات وجهاز توليد هواء" وأدوية متنوعة منها ذات منشأ أردني وسعودي وكويتي وعدد من الآليات المسروقة كان يستخدمها الإرهابيون".