  1. الإقتصاد
٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٩:٣٠

الصين استوردت 2.3 مليون طن نفط ايراني في آذار

الصين استوردت 2.3 مليون طن نفط ايراني في آذار

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسلمت 2.3 مليون طن بما يعادل حوالي 541 ألفا و100 برميل من الخام يوميا من إيران في مارس آذار ارتفاعا من 509 آلاف و700 برميل يوميا في فبراير شباط.

زادت الواردات الصينية قبيل قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع بإلغاء الإعفاء من "العقوبات" المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وبلغ إجمالي وارداتها منه العام الماضي 585 ألفا و400 برميل يوميا تشمل حصة إنتاج من حقول نفط إيرانية تستثمر بها شركات طاقة صينية حكومية. وتشمل بيانات الجمارك الصينية النفط الخام والمكثفات.

يشير ارتفاع الواردات في مارس /آذار مقارنة مع فبراير/ شباط إلى أن الشركات الصينية كانت تخزن مسبقا تحسبا لتقليص حجم الإعفاءات على الأقل مع اقتراب الستة أشهر من نهايتها.

رمز الخبر 1894082

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