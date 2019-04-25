الصين استوردت 2.3 مليون طن نفط ايراني في آذار

زادت الواردات الصينية قبيل قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع بإلغاء الإعفاء من "العقوبات" المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وبلغ إجمالي وارداتها منه العام الماضي 585 ألفا و400 برميل يوميا تشمل حصة إنتاج من حقول نفط إيرانية تستثمر بها شركات طاقة صينية حكومية. وتشمل بيانات الجمارك الصينية النفط الخام والمكثفات.

يشير ارتفاع الواردات في مارس /آذار مقارنة مع فبراير/ شباط إلى أن الشركات الصينية كانت تخزن مسبقا تحسبا لتقليص حجم الإعفاءات على الأقل مع اقتراب الستة أشهر من نهايتها.