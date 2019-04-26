الصين تؤكد دعمها لإيران في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي التقى بنظيره الصيني وي فنج هه وناقش معه العلاقات الثنائية بين طهران وبكين وآليات تطويرها.

وتباحث وزيرا الدفاع الصيني والايراني خلال اللقاء الذي جرى على هامش المؤتمر الامني في موسكو حول قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية حيث اكد العميد حاتمي عزم قادة البلدين لتطوير العلاقات الثنائية معربا عن شكره للمواقف المبدئية والاستراتيجية للصين في دعم الجمهورية الاسلايمة الايرانية داخل المحافل الدولية ولاسيما في ادانة ادراج الادارة الاميركية الحرس الثوري في قائمة المنظمات الارهابية.

بدوره اعتبر وزير الدفاع الصيني "وى فنغ خه" خلال اللقاء العلاقات الثنائية على الصعيد الدفاعي بين طهران وبكين بانها ايجابية وقال ان العلاقات الاستراتيجية بين الصين وايران سجلها طويل وان اثارة الاجواء التدخلية لبعض القوى لن يؤثر ابدا على العلاقات العميقة والحميمة بين البلدين.

واكد دعم بلاده لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة وقال اننا نجد من الواجب علينا ان دعم دوما مصالح ايران في المحافل الدولية .