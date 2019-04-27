  1. السياسة
٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٥

مصدر بالوفاق:

سفن فرنسية أنزلت زوارق وأسلحة لدعم حفتر

سفن فرنسية أنزلت زوارق وأسلحة لدعم حفتر

قال مصدر في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، إن 3 قطع بحرية عسكرية دخلت أمس الخميس إلى ميناء رأس لانوف النفطي شرق ليبيا.

وأوضح المصدر، أن القطع البحرية التي رست بميناء رأس لانوف أنزلت زوارق بحرية وأسلحة هجومية.

وأكد المصدر أن عملية إنزال الأسلحة والزوارق برأس لانوف أشرف عليها رئيس أركان القوات البحرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

رمز الخبر 1894104

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