وزير الخارجية الإيراني السابق يهدد الإمارات بقطع صادراتها النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن متكي وزير الخارجية الايراني السابق كتب في تغريدته التي نشرها باللغة العربية ما يلي: "بعد انتصار الثورةالإسلامية و عندما أثار شيوخ الإمارات وبتشجيع من البريطانيين إعلانا واسعا ضدالجزر الإيرانيةصرح ‌رفسنجاني أن على الإماراتيين أن يتوقعوا بحرا من‌الدماء".

وأضاف متكي "اليوم ينبغي على شيوخ الإمارات أن يعرفوا أن الدخول في لعبة ترامب الخطيرة ضد إيران يؤدي إلى قطع صادراتهم النفطية".

يذكر أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أعلنت انهاء مهلة الإعفاءات لعدد من الدول المستوردة للنفط الايراني بعد أن ضمنت دولتان أقليميتان هما السعودية والإمارات سد الخلل الحاصل من قطع تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الإيرانية وقد اعتبر المسؤولون الإيرانيون هذه الخطوة من الإمارات والسعودية بأنها خطوة عدائية مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يسلب حصتهم من النفط في الأسواق العالمية./انتهى/