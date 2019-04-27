طهران ترحب بقرار السلطات النيجرية السماح للأطباء بفحص الشيخ الزكزاكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الخارجية الايرانية وصفت هذا القرار بالإيجابي وأعلنت عن ترحيبها له.
وطالبت الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسم عباس موسوي السلطات النيجيرية بتهيئة الظروف من أجل اجراء حوار بناء وحل للمشاكل الموجودة في البلاد./انتهى/
رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بقرار السلطات النيجيرية السماح لفريق طبي إجراء فحص على الشيخ ابراهيم الزكزاكي وزوجته.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الخارجية الايرانية وصفت هذا القرار بالإيجابي وأعلنت عن ترحيبها له.
وطالبت الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسم عباس موسوي السلطات النيجيرية بتهيئة الظروف من أجل اجراء حوار بناء وحل للمشاكل الموجودة في البلاد./انتهى/
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