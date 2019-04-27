طهران ترحب بقرار السلطات النيجرية السماح للأطباء بفحص الشيخ الزكزاكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الخارجية الايرانية وصفت هذا القرار بالإيجابي وأعلنت عن ترحيبها له.

وطالبت الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسم عباس موسوي السلطات النيجيرية بتهيئة الظروف من أجل اجراء حوار بناء وحل للمشاكل الموجودة في البلاد./انتهى/