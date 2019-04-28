لاريجاني: الدول الأوروبية لا تستطيع ضمان المعاهدات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني شارك في مؤتمر " مستقبل العالم الإسلامي " الدولي الذي استضافته العاصمة الايرانية طهران بحضور عدد من الضيوف الأجانب ومن دول العالم الاسلامي.

وقال في كلمة له بهذا المؤتمر أن الغفلة عن المستقبل ستخلق خسائر كبيرة لدول العالم الاسلامي وأن بعض الحكام في العالم الاسلامي يفكرون فقط بأهدافهم الصغيرة وبذلك يخسرون المستقبل.

و أضاف أنّ النزاعات السياسية والأمنية في العالم الاسلامي كثيرة جداً، فضلاً عن منع الدول الكبرى والقوية العالم الاسلامي عن النمو.

ودعا الى أن تكون التواصلات الجامعية الأكاديمية والعلمية سائرة في طريق منفصلة عن النزاعات وأن تتحول الي أرضية دبلوماسية مجدية يرافقها نمو شعوبها.

وفي جانب آخر من حديثه، صرح لاريجاني: ان أميركا زادت من تدخلاتها في قضايا المنطقة بكل صلافة.

ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي دول المنطقة الى ان تتحلى بالحذر، لأن ايران لن تنسى التحركات الاميركية.