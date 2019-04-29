ايران تنتج أكثر من 96 بالمئة من حاجتها للأدوية محلياً

واضاف سعید نمکي، في كلمته خلال الاجتماع الاقليمي لمنتدى الصحة العالمي في جزيرة كيش /جنوب/ ، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية حازت على المرتبة السادسة عشر والاولى في المنطقة على صعيد الأبحاث الطبية بفضل امتلاكها 760 مؤسسة للابحاث الطبية و 412 مجلة في هذا المجال فضلا عن أكثر من 4 ملايين مقالة علمية موثقة.

وتابع: إن ايران تعمل على بلوغ المرتبة العاشرة عالميا في مجال البحوث الطبية في غضون الاعوام العشرة المقبلة.

ولفت الى الاستثمارات الكثيرة في الأبحاث السريرية في إطر 17 دراسة جماعية تشمل مايزيد على 170،000 نسمة خلال السنوات الخمس الماضية. وفي ذات الوقت ومن خلال الاستفادة من دور واحات العلوم والتكنولوجيا ومراكز التنمية ، حقق توجهات متزايدة في الأبحاث الطبية والسريرية والتكنولوجية الحيوية فضلا عن نشاط أكثر من 1200 شركة معرفية في سوق الصحة في إيران بالاضافة الى إنتاج مايزيد على 96 ٪ من حاجة البلاد للعقاقير الطبية.

ونوه الى وجود 66 جامعة للعلوم الطبية في ايران تضم أكثر من 19 الف عضو في هيئاتها التدريسية و 250 الف طالب وهو ما أكسب البلاد إنجازات ومفاخر منها المرتبة الخامسة عالميا على صعيد خلايا المنشأ والمرتبة الثانية على صعيد عمليات زرع نخاع العظام فضلا عن كونها باتت ضمن البلدان العشرة الاولى في العالم في مجالات تقنيات النانو والحيوية ومعالجة العقم./انتهى/