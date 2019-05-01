مقتل 15 شرطياً اثر انفجار لغم غرب الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ نقلا عن فرانس برس، أن ولاية "ماهاراشتا" الهندية شهدت اليوم الأربعاء هجوم من قبل الجماعات المسلحة.

حيث تم زرع لغم على احد الطرق وانفجراثناء عبور سيارتين تقلان عناصر من الشرطة حيث راح ضحيتها 15 شرطيا على الأقل./انتهى/