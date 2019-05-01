الجيش السوري يدمر بضربات صاروخية آليات لإرهابيي "النصرة" بريفي حماة وإدلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سانا، بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات صاروخية صباح اليوم على تحرك لآليات تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي على أطراف بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن تدمير آليات للتنظيم الإرهابي بعضها مزود برشاشات وايقاع قتلى بين صفوفه.

كما استهدافت وحدات من الجيش مواقع وتحصينات لإرهابيي "الحزب التركستاني" في المنطار وتلة خطاب بمحيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي ما أسفر عن ايقاع قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين وتدمير أوكار ومواقع لهم.

وفي ريف حماة الشمالي أشار فأن وحدات من الجيش وجهت ضربات صاروخية ومدفعية على آليات لإرهابيي "جبهة النصرة" و "كتائب العزة" و"الحزب التركستاني" على أطراف قريتي قلعة المضيق والزكاة وفي قرية العنكاوي وبلدة جعاطة ومحيط القصابية بجبل شحشبو أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار ومنصات إطلاق قذائف لهم.

وقضت وحدات الجيش أمس على أعداد من إرهابيي "جبهة النصرة" ودمرت آليات ومقرات محصنة لهم في قرى وبلدات الهبيط وترملا والقصابية وارينبة وعابدين بريف إدلب الجنوبي./انتهى/