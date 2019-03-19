الجيش السوري يدمر تجمعات إرهابية في ريفي حماة وإدلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سانا إن الجيش السوري وجه أمس ضربات مدفعية على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له بعد رصد تحركات لهم في أطراف قرى الحويز والحويجة وجسر بيت الراس والتوينة والشريعة في ريف حماة الشمالي الغربي وفي بلدة سحاب بالريف الغربي.

وبين المصدر إن الجيش نفذ رمايات نارية دقيقة ضد تحركات لإرهابيي "جبهة النصرة" في مورك بريف حماة الشمالي ما أسفر عن تدمير آليتين لهم وإيقاع قتلى في صفوف الإرهابيين.

كما دمرت وحدات من الجيش آليات وأوكارا لإرهابيي “الحزب التركستاني” و”كتائب العزة” في الحويز واللطامنة وسحاب بريف حماة الشمالي وأطراف بلدة قلعة المضيق بريف السقيلبية الشمالي وفي ريف إدلب الجنوبي.

كما وجه الجيش ضربات صاروخية تجاه أوكارا لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في الأطراف الشرقية لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي و جبل شحشبو بريف إدلب الجنوبي الغربي.

وتنتشر في ريفي حماة وإدلب المتجاورين مجموعات إرهابية تتبع في معظمها لتنظيم جبهة النصرة أبرزها ما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” وتنفذ هذه المجموعات اعتداءات متكررة على المنازل السكنية في القرى والبلدات المحيطة بمناطق انتشارها. /انتهى/.