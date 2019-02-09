الجيش السوري يستهدف تحركات الإرهابيين في إدلب وحماة

وقامت وحدات الجيش المتمركزة بريف مدينة السقيلبية الشمالي بتنفيذ رمايات مدفعية وصاروخية على مواقع انتشار وتحصينات إرهابيي "جبهة النصرة" في محيط بلدة قلعة المضيق بعد قيامهم بإطلاق رصاص القنص باتجاه النقاط العسكرية المكلفة بحماية القرى الآمنة.

وأشار المراسل إلى أن الضربات المركزة أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم وذلك بعد يوم من تدمير مدفعية الجيش أوكارا للمجموعات الإرهابية داخل مغاور وكهوف في تلة الصياد.

وفي ريف إدلب الجنوبي لفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش نفذت ضربات صاروخية نحو مواقع الإرهابيين في قرية بابولين بجبل الزاوية بعد رصد تجمع آليات ثقيلة لتنظيم جبهة النصرة في أحد المقرات بالأطراف الغربية وأسفرت عن تحقيق إصابات دقيقة بالتجمع.

وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في أطراف بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي./انتهى/