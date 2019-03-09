الجيش السوري يقضي على عدد من الإرهابيين بريفي إدلب وحماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سانا، أن وحدات من الجيش السوري نفذت رمايات نارية مكثفة ضد مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم "الحزب التركستاني"الإرهابي حاولت التسلل من محور السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب بريف حماة أسفرت عن تدمير أوكار وعتاد للإرهابيين وإيقاع العديد منهم قتلى ومصابين.

ونفذت وحدات الجيش السوري ضربات مدفعية وصاروخية مركزة على أوكار وتجمعات إرهابيي "جبهة النصرة" في كفرزيتا بريف حماة الشمالي وذلك ردا على اعتداءات قام بها إرهابيو التنظيم على النقاط العسكرية وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين".

وفي ريف إدلب ان وحدات من الجيش نفذت رمايات نارية مركزة على مقرات ومراكز لإرهابيي "جبهة النصرة" ومجموعات تتبع له في الدير الشرقي وخان السبل ومعر شمارين وخان شيخون بالريف الجنوبي الشرقي وقضت على أعداد منهم".

ورصدت تحركا لإرهابيي "جبهة النصرة" على أطراف قرية سكيك وتعاملت معها برمايات مدفعية وصاروخية دقيقة طالت نقاط تمركزهم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد وتدمير عدد من تحصيناتهم.

ودمرت بضربات صاروخية تجمعا وآليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية التح بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب.

وكانت وحدات الجيش العاملة في حماة رصدت تحرك مجموعة إرهابية حاولت التسلل من محيط قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الغربي وتعاملت معها برمايات دقيقة طالت نقاط تمركزهم ومحور تسللهم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد وتدمير عدد من تحصيناتهم الهندسية./انتهى/