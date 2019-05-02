المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على ريف حماة السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سانا السورية إن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة اعتدت أمس بخمس قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة شمال مدينة حماة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بحدوث دمار كبير ببعض منازل الأهالي والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأصيب أمس مدني بجروح ووقعت أضرار مادية كبيرة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة وبلدة سلحب بريف حماة الشمالي.

وردا على هذه الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة ودقيقة على مصادر الاعتداءات وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وتنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية. /انتهى/.