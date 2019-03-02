الجيش السوري يقضي على إرهابيين ويدمر تحصيناتهم بريف حماة الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي أوقعت خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف المجموعات الإرهابية رداً على خروقات أفرادها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

كما أن وحدات من الجيش في حماة نفذت ضربات مدفعية على مواقع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية الحويز بالشريط الشرقي لسهل الغاب ردا على اعتداءاتهم على النقاط العسكرية والقرى الآمنة في الريف الشمالي.

وأسفرت الضربات عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.

كما قضت وحدة من الجيش على مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” في بلدة لطمين بريف حماة الشمالي اعتدت بالرصاص على النقاط العسكرية في بلدة طيبة الإمام.

ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا وتحصينات للإرهابيين فى البساتين الواقعة بين صوران ومورك وبلدة الزيارة وقرية المشيك بريف حماة الشمالى وذلك في إطار ردها على الاعتداءات المتواصلة التي تمارسها المجموعات الإرهابية ضد المدنيين وخروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد./انتهى/