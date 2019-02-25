الجيش السوري يدمر تجمعات ومنصات إطلاق قذائف للإرهابيين بريف حماة الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سانا، أن وحدة من الجيش السوري، المرابطة في تل بزام أقصى شمال ريف حماة ردت صباح اليوم برمايات دقيقة على مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل من محور بلدة مورك باتجاه نقاط الجيش المرابطة في المنطقة.

واسفرت ضربات الجيش عن احباط محاولات التسلل وايقاع قتلى ومصابين في صفوف الارهابيين وتدمير اسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

كما أن وحدات الجيش دمرت أوكارا ومنصات إطلاق قذائف صاروخية في بلدة اللطامنة كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية للاعتداء على البلدات الآمنة بريف حماة الشمالي.

وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من الإرهابيين المتسللين من أطراف بلدتى اللطامنة وحصرايا في ريف حماة الشمالي ودمرت لهم أوكارا في عمق مناطق انتشارهم كانوا يتخذونها منطلقا لأعمالهم الإرهابية./انتهى/