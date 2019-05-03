حاجي زاده: العلاقات الجيدة بين إيران والعراق شوكة في عيون الاستكبار العالمي

وافادت وكالة مهر للأنباء أن العميد حاجي زادة اشار لدى استقباله اليوم الجمعة قائد قوات الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن جبار عبيد كاظم حسن الدراجي الى دعم واسناد القوة الجوفضائية للحرس الثوري للعراق في مواجهة داعش وقال ان هذه القوة وقفت الى جانب العراق حكومة وشعبا في الايام الاولى لحرب العراق على داعش والجماعات التكفيرية بطلب من الحكومة العراقية ودعمت في تلك الايام المصيرية الحشد الشعبي والجيش العراقي عبر ارسا الطائرات وفتح دورات تاهيلية مكثفة للطيارين العراقيين وتقديم الدعم اللوجستي وصيانة الطائرات على مدى اربع سنوات فضلا عن ارسال الطائرات المسيرة وتقديم الدعم الاستخباري ليبرهن بذلك للامة الاسلامية ولاسيما الشعب العراقي الشريف اخوته .

واضاف ان الشعب العراقي برهن بدوره مدى حبه لايران والشعب الايراهي خلال كارثة السيول الاخيرة في ايران وكذلك مسيرات الاربعين الحسيني مؤكدا ان هذه العلاقات المتميزة اليوم باتت شوكة في اعين اميركا والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية ف المنطقة.الحرس الثوري يرفع دعمه للجيش العراقي في مجال الدفاع الجوي