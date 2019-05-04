روحاني: المعلمون يدافعون عن الحدود الثقافية والأخلاقية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني شارك في مؤتمر تكريمي بمناسبة يوم المعلم وأشار في كلمة له بهذا المؤتمر بالأهمية القصوى التي يمتلكه المعلمون في تطوير البلاد وتنميتها.

واشار روحاني الى ان الاعداء، خططوا بدقة لحرماننا من أفضل واعز شخصياتنا الثقافية قائلا: ان العلامة علي مطهري الرجل العظيم الذي يصادف ذكري استشهاده يوم المعلم والشهيد محمد علي رجائي والشهيد محمد جواد باهنر والشهيد محمد حسين بهشتي هم من افضل النماذج في هذا الخصوص. فالعلامة مطهري كان شخصية فريدة لا نظير له وانسانا مخلصا وعطوفا.

واوضح ان الشهيد مطهري يمثل أفضل قدوة للمعلمين والأساتذة في البلاد بأخلاقه وتضحيته ونمط حياته، وهو الذي تسهم اثاره وكتبه في حل مشاكل المجتمع مؤكدا ان استبدال امثال الشهيد مطهري والشهيد بهشتي صعب للغاية./انتهى/