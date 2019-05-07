عرض الانيميشن الايراني "آخر سمكة" في مهرجان "ايكوزين" الدولي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ، نقلا عن قسم العلاقات العامة لدى المنظمة السينمائية الايرانية، ان الفيلم الانيميشن القصير تحت عنوان "آخر سمكة" من اخراج محمود صائمين ومن انتاج المؤسسة الفنية في محافظة همدان غربي ايران، سيتم عرضه في مهرجان "ايكوزين" الدولي الذي يقام حاليا في اسبانيا.

ويعتبر القائمون بهذا المهرجان ان السينما فن يمكن ان توظف لخلق تغيير ايجابيِ وبناءِ في مجال البيئة وقد شارك 80 فيلما من مختلف انحاء العالم بهذه الدورة من المهرجان.

سبق وتم عرض فيلم الانيميشن "اخر سمكة" في مهرجان "اتن انيم فست" الدولي في اليونان.

وتقام الدورة الثاني عشرة من مهرجان "ايكوزين" برعاية لجنة "ايكوزين" من الـ3 لغاية الـ19 من شهر مايو الجاري في مدينة سرقسطة الاسبانية./انتهى/