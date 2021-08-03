القوات المسلحة الايرانية تعلن استعدادها الشامل للتعاون مع الحكومة الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري اعلن الاستعداد الشامل لهذه القوات للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات.

وجاء ذلك في رسالة وجهها اللواء باقري الى الرئيس الايراني المنتخب، اليوم الثلاثاء ورد في جانب منها: ان الحضور المهيب والباعث على العزة لشعب ايران الاسلامية الابي (في 18 حزيران/يونيو) عند صناديق الاقتراع، رغم الحرب النفسية والدعايات المسمومة المبثوثة من قبل اعداء الثورة والجمهورية الاسلامية والاوضاع الصعبة الناجمة عن ظروف تفشي فيروس كورونا في البلاد، قد اظهر للعالم مرة اخرى فطنة ووعي الايرانيين وتوقيتهم المناسب واضاف صفحة ذهبية جديدة باعثة على الفخر لتاريخ هذه الارض.

ووجه رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية خالص التهنئة للرئيس الايراني المنتخب واضاف: اننا نعلن الاستعداد الشامل للقوات المسلحة للتعاون مع الحكومة الثالثة عشرة في مختلف المجالات.

ودعا اللواء باقري، الباري تعالى بدوام التوفيق والرفعة للرئيس المنتخب واعضاء الحكومة القادمة في هذه المسؤولية المهمة والتاريخية وبذل الهمة والجهود لصون امن البلاد وتعزيز الوحدة والعزة الوطنية والارتقاء بهيبة الوطن الاسلامي وتيئيس العدو، في ظل اتباع الاهداف والتوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) والاستفادة من دعم الشعب الايراني الواعي والفطن وسائر القوى في البلاد./انتهى/