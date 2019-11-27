مدير عام شؤون مكافحة التجسس: تم إلقاء القبض على عناصر مرتبطة بجهاز الاستخبارات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام شؤون مكافحة التجسس التابع لوزارة الاستخبارات أكد أنه تم إلقاء القبض على عناصر كانت تسعى لجمع المعلومات عن الأحداث الأخيرة في إيران ونقلها للخارج، وذلك قبل قيامهم بمهامهم التي كلفوا بها.

وأكد مدير عام شؤون مكافحة التجسس أن هذه العناصر تلقت دعما سخيا من جهاز الاستخبارت الأمريكية (CIA) وتدربت في دول متعددة بهدف جمع المعلومات باعتبارهم صحفيين، ولكن الأجهزة الأمنية رصدت تحركاتهم قبل أيام وبعد وصول الأحداث الأخيرة أوجها قد تلقت هذه العناصر تعليمات بأن يحضروا ويغطوا الأحداث بتقاريرهم ولاسيما المصورة منها.

وأكد المسؤول أنه تم القبض على 6 أشخاص كانوا حاضرين في الأحداث للقيام بالتعليمات التي تلقوها، وعلى اثنين آخرين كانا يجمعان المعلومات لنقلها للخارج، مبينا أنه بيقظة رجال الأمن وإشرافهم التام على مجريات الأمور سيتم التصدي لأي تحركات مشبوهة.