ظريف: إيران توقفت عن الإجراءات التي جعلت أميركا استمرارها مستحيلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد جواد ظريف كتب في تغريدة له صباح اليوم الاربعاء في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "في 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وانتهكت قرار مجلس الأمن 2231 ودفعت الآخرين من الدول الأوروبية الثلاث لفعل الشيء نفسه، بعد عام من الصبر، توقفت إيران عن تنفيذ الإجراءات التي جعلت الولايات المتحدة استمرارها مستحيلا".

وأكد ظريف أن إجراءاتنا جاءت وفق إطار الاتفاق النووي، لافتا الى أن الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي لديها نافذة في طريقها الي الانغلاق لاستعادة الاوضاع./انتهى/