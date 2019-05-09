ماكرون: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح اليوم الخميس، في سيبيو الرومانية حيث تعقد قمة الاتحاد الأوروبي أن على أوروبا إقناع إيران بالبقاء في الصفقة النووية، إنه من الضروري أن تبقى إيران في الاتفاق ويجب أن نفعل كل شيء حتى تظل فيه.

وقال ماكرون للصحفيين: سيكون لدينا بلا شك الفرصة لمناقشة الاتفاق النووي الآن، مشيراً إلى إن فرنسا منذ البداية تؤيد بقوة الاتفاق الذي تم توقيعه، مشيراً إلى ضرورية استكمال الاتفاق مع "مراعاة أنشطة إيران في مجال الصواريخ وأنشطتها في المنطقة"، حسب زعمه.

وأضاف ماكرون أن "رغبة فرنسا هي في الحفاظ على هذا الأساس المتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة، هذا الاتفاق المبرم عام 2015".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام، معطيا مهلة ستين يوما، إلى بقية الدول الموقعة على الاتفاق، لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأمريكية. /انتهى/.