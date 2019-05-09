بيرني ساندرز يدعو الى العودة للاتفاق النووي

وافادت وكالة مهر للأنباء ان سادرز علق على قرار ايران بخفض التزاماتها النووية في اجراء مضاد لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي وقال خلال تغريدة نشره على تويتر: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كان اجراء عارضه المسؤولونالامنيون الكبار في الولايات المتحدة وأدى الى عزلة امريكا بين حلفائها الأقربين كما ان هذا القرار قد دفع امريكا الى مسار خطير آخر.

واضاف سيناتور ولاية فيرمونت الامريكية في هذا الخصوص ان واشنطن يجب ان تنضم الى الاتفاق النووي مرة اخرى وتتعاون مع حلفائها لتنفيذ الاتفاق بشكل ناجع.

يذكر ان رئيس الجمهورية حسن روحانی أعلن أمس الأربعاء خفض التزامات ایران بالاتفاق النووی بعد انسحاب امریكا من الاتفاق وعدم تنفیذ اوروبا التزاماتها تجاه الاتفاق./انتهى/