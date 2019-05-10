عراقجي يطالب اوروبا باتخاذ خطوة عملیة في المجالين النفطي والمصرفي

وخلال استقباله المدیر العام للشؤون السیاسیة في الخارجیة البریطانیة ریتشارد مور في طهران الیوم الجمعة، تباحث الجانبان حول الاتفاق النووي والعلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة.

وطالب عراقجي خلال اللقاء ، اوروبا باتخاذ خطوة عملیة بالاخص في مجالي النفط والمعاملات البنكیة خلال الشهرین القادمین.

وقال، انه على اوروبا الا تتجاهل ارادة ایران في خفض التزاماتها على مراحل، اذ انها ابدت من نفسها ضبط النفس بما یكفي الا ان اوروبا لم تستثمر الفرص الحاصلة.

من جانبه اكد المدیر العام للشؤون السیاسیة فی الخارجیة البریطانیة استمرار التزام بلاده بالاتفاق النووي واشار الى جهود بلاده لتفعیل الالیة المالیة (اینستكس) وقال، ان بریطانیا ستواصل جهودها لتحقیق مطالب ایران./انتهى/