شمخاني: سنخفض التزامنا بالاتفاق النووي خطوة تلو خطوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني صرح على هامش الاجتماع العاشر لمسؤولي الأمن الدولي أن إيران ستخفض التزامها بالاتفاق النووي خطوة تلو الثانية وذلك في إطار القوانين المخطط لها ضمن الاتفاق.

وأضاف شمخاني أن الخطوات المعلنة في الاجتماع ستتابع بشكل جدي أكثر، وإيران لن تقبل الاستمرار في الاتفاق النووي بالشكل الحالي، على الجميع الالتزام بالاتفاق النووي حتى تتمكن إيران من إقناع شعبها باالتزام به.

وأضاف شمخاني إن توقف صادرات إيران النفطية يعني تغييرات في الوضع الميداني في الخليج الفارسي، مضيفاً أنه لا فرق بين المعتدين على الحدود الإيرانية، فطهران سترد على إي اعتداء.

وأضاف شمخاني أن رحيل امريكا عن المنطقة سيعيد الأمن والاستقرار إليها، منوهاً إلى أن سبب عدم الاستقرار في المنطقة هو التواجد الامريكي في المنطقة. /انتهى/.

/يتبع/.