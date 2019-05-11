استدعاء 12 وزيرا الى مجلس الشوري الاسلامي خلال الاسبوع الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان عدد من لجان مجلس الشورى الاسلامي سوف تعقد اجتماعات في الاسبوع الجاري يتضمن جدول اعمالها دراسة عدة قضايا واستدعاء وزراء ومسؤولين للرد على اسئلة النواب.

وسوف تستدعي لجنة التعليم والبحوثات والتقنيات وزيري التعليم والتربية والاخر الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما سوف تستدعي اللجنة الاجتماعية رئيس بلدية طهران ومنظمة الحفاظ على البيئة ومجلس البلدية لتقديم تقريرهم حول ادارة النفيات في مدينة طهران، الى جانب كل من وزراء العمل والرفاه الاجتماعي ووزير الرياضة والشباب ووزير الطرق وبناء المدن ووزير الداخلية.

واللجنة الإقتصادية سوف تستدعي وزير الاقتصاد، ولجنة الامن القومي والسياسات الخارجية سوف تستدعي وزيري الخارجية والدفاع، كما أن لجنة الطاقة سوف تستدعي وزير الطاقة.

وسوف تستدعي لجنة الاعمار وزير الطاقة من اجل دراسة شؤون تتعلق بتوزيع مياه الشرب ومشاريع مياه الصرف الصحي، الى جانب الرد على اسئلة بعض النواب.

وستعقد جلسة كل من لجنة التخطيط والميزانية ولجنة الشؤون الداخلية ولجنة الصحة والعلاج الطبي ولجنة الصناعة والمعادن ولجنة الثقافة ولجنة القضاء والحقوق ولجنة الزراعة والمياه والمصادر الطبيعية والبيئة لدراسة عدة قضايا والاستماع الى تقارير بعض الوزراء والمسؤولين.

وسوف يقدم كل من رئيس منظمة الهلال الاحمر الايراني ورئيس منظمة الغذاء والأدوية تقريرهما في اجتماع لجنة الصحة والعلاج، كما أن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي سوف يقدم تقريرا للجنة الثقافة وستستمع لجنة الصناعة والمعادن الى تقرير سيقدمه وزير الصناعة والتجارة والمعادن.

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