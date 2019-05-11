مسؤول إيراني يعلق على "تصريحات عراقجي" المثيرة للجدل حول المقيمين الأفغان

وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشه علق على صفحته الشخصية بموقع التويتر حول تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي التي جاءت عن الاتباع الافغانيين المقيمين في ايران، علق: لم تنتهك ايران حرمة الاتباع الافغانيين في اشد الظروف واصعب السنين التي مررنا بها، وأن الافغانيين يشكلون جزءا من تاريخ اعادة اعمار ايران بعد الحرب.

وأضاف: أن قلق عراقجي ينبع عن هجرة مليون شخص سنويا من الشرق، متوجه الى الغرب عبر اراضي ايران (بشكل غير قانوني)، حيث لم نعد نمكن من منعهم اكثر من هذا.

/انتهى/.